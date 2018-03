Arsenal e Manchester empatam por 1 a 1 Arsenal e Manchester United fizeram o clássico da 30ª rodada do Campeonato Inglês e apenas empataram neste domingo por 1 a 1. Thierry Henry abriu o placar e Louis Saha empatou no final do jogo. O resultado mantém a equipe dos brasileiros Edu e Gilberto Silva na liderança da competição, com 74 pontos, mas praticamente põe fim ao sonho do time mais rico do mundo de conquistar mais um título nacional. O Manchester segue em terceiro, com 62 pontos. Nos demais jogos, o Bolton Wanderers venceu o Newcastle United por 1 a 0 e o Leicester empatou sem gols com o Liverpool.