Arsenal e Manchester são os destaques na rodada do Inglês

O Campeonato Inglês chega à sua 13.ª rodada tendo como líderes as duas únicas equipes que já garantiram vaga para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões, o Arsenal e o Manchester United. Veja também: Classificação e jogos da rodada No entanto, ambas as equipes desejam triunfar tanto na Europa como no torneio inglês, o que faz das partidas Manchester United x Blackburn Rovers e Reading x Arsenal serem de suma importância, principalmente quando se considera que outros times lutam pelo título, em especial Chelsea e Liverpool. O Manchester United receberá o Blackburn no Estádio de Old Trafford neste domingo com a clara intenção de alcançar um triunfo que lhe mantenha pressionando o Arsenal, que lidera por ter um jogo a menos. O Rovers, que conta no ataque com o paraguaio Roque Santa Cruz e com o sul-africano Benni McCarthy, só perdeu um jogo nesta temporada e está na sexta posição com uma partida a menos que os diabos vermelhos. Na última quinta, o técnico do Manchester, o escocês Alex Ferguson, comemorou seus 21 anos de carreira no clube com uma nova vitória na Liga dos Campeões e a classificação para as oitavas-de-final da competição. O escocês está satisfeito com a criatividade da equipe, que já não se parece em nada com o time inconstante do começo da temporada. "Não há um só momento em cada partida no qual sinto que estamos acabados em termos de imaginação e criatividade", afirmou. Por outro lado, o líder Arsenal visita o Madejski Stadium para enfrentar um Reading que ocupa a 12.ª posição. O time de Steve Coppell conquistou 12 de seus 13 pontos em casa e não se prevê que o Arsenal vá ter facilidade ante a esta equipe. Entretanto, a equipe londrina chega muito animada a este jogo, principalmente após a classificação para as oitavas da Liga dos Campeões, obtida com um empate sem gols com o Slavia Praga. Já o Chelsea recebe o Everton no estádio de Stamford Bridge com sua classificação na Liga quase garantida e após ter diminuído sua diferença para o Arsenal no Inglês. Porém, o técnico Avram Grant terá que lidar mais uma vez com o desfalque do zagueiro inglês John Terry, à qual se juntou a lesão do goleiro Petr Cech. Mas, o meia Frank Lampard já expressou seu apoio ao italiano Carlo Cudicini, que substituirá o tcheco. "É basicamente um goleiro titular", afirmou o craque inglês. No sábado, o Liverpool recebe o Fulham em Anfield, estádio no qual goleou o Besiktas por 8 a 0 na principal competição de clubes da Europa. O gigante inglês Peter Crouch já afirmou, após os dois gols nesta partida histórica, que espera ganhar uma vaga no ataque titular de sua equipe.