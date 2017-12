Arsenal e Manchester seguem líderes Pela terceira rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal venceu nesta quarta-feira o Aston Villa por 2 a 0, e o Manchester superou o Wolverhampton por 1 a 0. Os resultados mantêm as equipes na liderança do campeonato. Os dois têm nove pontos, dois a mais que Portsmouth e Manchester City, que estão em segundo. No outro jogo da rodada, Liverpool e Tottenham empataram sem gols.