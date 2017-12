Arsenal e Manchester vencem na Inglaterra Permaneceu inalterada a situação do Campeonato Inglês depois da realização dos jogos deste sábado, pela 24ª rodada. O Arsenal venceu o Wolverhampton por 3 a 1 e continua na liderança, com 58 pontos. O Manchester United vem logo atrás, com 56, depois de ter derrotado o Everton por 4 a 3. Mesmo fora de casa, o Arsenal teve vida fácil. Com gols de Bergkamp, Henry e Toure, a equipe dos brasileiros Gilberto Silva e Edu fez 3 a 1 sobre o Wolverhampton, que marcou com Ganea. Já o Manchester sofreu bastante. Como visitante, o time só chegou à vitória com um gol nos acréscimos do holandês Ruud van Nistelrooy. Antes o próprio Nistelrooy tinha feito outro, enquanto Saha marcou mais dois. Para o Everton, os gols foram de Unsworth, O´Shea e Kilbane. Nos outros jogos do dia: Aston Villa 2 x 0 Leeds, Bolton 2 x 2 Liverpool, Middlesbrough 0 x 1 Blackburn, Newcastle 3 x 1 Leicester, Southampton 0 x 0 Fulham e Tottenham 4 x 3 Portsmouth. No domingo, duas partidas completam a rodada: Chelsea x Charlton e Manchester City x Birmingham.