Arsenal e Newcastle ficam no empate O Arsenal empatou com o Newcastle, por 1 a 1, neste domingo, e manteve a vantagem de três pontos sobre o Manchester United na liderança do Campeonato Inglês. O francês Thierry Henry abriu o placar, aos 35 minutos do primeiro tempo. Robert, aos 8 da etapa final, empatou a partida. Com este resultado, o Arsenal soma 57 pontos, contra 54 do Manchester United, que também empatou na rodada. O Newcastle é o terceiro colocado, com 49 pontos.