Arsenal é o 1º campeão invicto em 115 anos O Arsenal venceu o Leicester City por 2 a 1, neste sábado, no estádio de Highbury, em Londres, em uma partida que vai entrar para a história do futebol inglês. Com a vitória, o time dos brasileiros Edu e Gilberto Silva - que já havia se sagrado campeão por antecipação - chegou ao título nacional invicto. Esta é a primeira vez em 115 anos que um time ganha invicto o campeonato inglês da Primeira Divisão. O Arsenal igualou a façanha do Preston North End, equipe então conhecida como "Os Invencíveis", que na temporada 1888/89 também ganhou o campeonato sem perder nenhum jogo. A diferença para a campanha do Arsenal, no entanto, é grande. Na época eram apenas 12 equipes e 22 jogos. O Arsenal teve de encarar 20 equipes e 38 jogos. Destes, venceu 26 e empatou os demais. Com a vitória de hoje, o Arsenal chegou aos 90 pontos ganhos, 11 a mais que o vice-campeão, Chelsea, que também neste sábado venceu o Leeds United por 1 a 0. Esta é a primeira vez que os dois clubes de Londres terminam o campeonato nas duas primeiras posições. O Arsenal teve ainda o artilheiro do campeonato. O francês Thierry Henry marcou 30 vezes, oito de vantagem sobre Alanm Shearer, o veterano atacante do Newcastle United. O campeão levou um susto no jogo histórico . Num raro ataque, o já rebaixado Leicester marcou com Paul Dickov aos 26 minutos do primeiro tempo. O Arsenal, no entanto, reagiu e empatou com gol de pênalti, de Thierry Henry, aos 47. Patrick Vieira fez o gol da vitória aos 21 do segundo tempo e consolidou a maior façanha da história do clube. A rodada deste sábado - que encerrou o campeonato - teve ainda os seguintes resultados: Manchester City 4 x 1 Everton Portsmouth 5 x 1 Middlesbrough Wolverthampton 0 x 2 Tottenham Hotspur Aston Villa 0 x 2 Manchester United Blackburn Rovers 1 x 1 Birmingham City Bolton Wanderers 0 x 2 Fulham Charlton Athletic 2 x 1 Southampton Chelsea 1 x 0 Leeds United Liverpool 1 x 1 Newcastle United