Arsenal e Real lutam para manter favoritismo Arsenal e Real Madrid colocam em jogo a condição de dois dos principais candidatos ao título europeu da temporada de 2003-04. O time inglês faz clássico doméstico com o Chelsea, na rodada de volta das quartas-de-final da Liga dos Campeões, e se garante até com empate por 0 a 0 (1 a 1, na ida). Os espanhóis visitam o Monaco, com a vantagem de terem feito 4 a 2, em casa. Os ganhadores se enfrentam em duas partidas, pelas semifinais. O Arsenal é favorito, nas casas de apostas de Londres, apesar do abalo que sofreu no sábado, ao perder para o Manchester United, na semifinal da Copa da Inglaterra. A seu favor, conta a excelente campanha no campeonato nacional ? é líder com 74 pontos, 4 a mais do que seu rival desta terça. O Arsenal conta também com a eficiência dos números. Já são 17 partidas sem derrota para o Chelsea. ?É a nossa chance de quebrar a série?, avisou Claudio Ranieri, treinador do Chelsea, como forma de incentivar seu time. O Real vive situação tranqüila. A vitória no Santiago Bernabéu faz com que possa superar o turno até com derrota por um gol de diferença. O técnico português Carlos Queiroz não quer dar espaço para surpresas e tratou de advertir o grupo. ?Não podemos entrar em campo achando que é barbada.? Ele recorreu ao desempenho nos 2 a 1 sobre o Albacete, para justificar seus argumentos. ?O time relaxou.? O inglês Beckham, suspenso, é a única baixa. A Rede Tv! transmite às 15h45. As quartas-de-final serão fechadas nesta quarta, com outros dois confrontos: Lyon x Porto (0 x 2 na ida) e Deportivo La Coruña x Milan (1 a 4 em Milão).