Arsenal é semifinalista na Inglaterra Ao vencer neste sábado o Bolton por 1 a 0, fora de casa, no Reebok Stadium, o Arsenal conquistou vaga na semifinal da Copa da Inglaterra. O único gol do jogo foi marcado pelo sueco Frederik Ljungberg aos 3 minutos. Ainda neste sábado, o Manchester United, que venceu a Copa da Inglaterra na última temporada, tenta vaga na semi contra o Southampton. No domingo acontecem os dois outros jogos das quartas-de-final, com os duelos entre Blackburn Rovers x Leicester City, e Newcastle United x Tottenham Hotspur.