Arsenal e Tottenham vão duelar na 3ª fase da Copa da Liga Inglesa

O clássico entre Arsenal e Tottenham será a principal atração da terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O sorteio realizado pelos organizadores da competição determinou o duelo entre os rivais londrinos, que será disputado na semana que se inicia em 21 de setembro.

O duelo será o quarto entre os dois clubes nos últimos dez anos na Copa da Liga Inglesa. Em 2007, o Arsenal avançou nas semifinais, mas levou o troco em 2008. Depois, em 2010, o time dirigido por Arsène Wenger voltou a ser dar melhor, na terceira fase.

Além desse confronto, a terceira fase da Copa da Liga Inglesa terá outro clássico, envolvendo dois clubes de Birmingham, o Aston Villa e o Birmingham City, que atualmente disputa a segunda divisão do futebol inglês.

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea vai iniciar a defesa do seu título diante do Walsall, da terceira divisão, fora de casa. O Liverpool enfrentará o Carlisle United, da quarta divisão, no Anfield Road, enquanto o Manchester United duelará com o Ipswich Town, da segunda divisão, no Old Trafford.

O Manchester City, por sua vez, terá pela frente o Sunderland, fora de casa. E a terceira fase da Copa da Liga Inglesa terá outros dois confrontos entre dois times da primeira divisão do país: Norwich City x West Bromwich Albion e Leicester City x West Ham.

A terceira fase da Copa da Liga Inglesa marca a entrada de clubes do país que disputam competições europeias.

Confira os confrontos:

Middlesbrough x Wolverhampton Wanderers

Norwich City x West Bromwich Albion

Hull City x Swansea City

Leicester City x West Ham United

Aston Villa x Birmingham City

Tottenham x Arsenal

Manchester United x Ipswich Town

Liverpool x Carlisle United

Crystal Palace x Charlton

Fulham x Stoke City

Sunderland x Manchester City

Newcastle United x Sheffield Wednesday

Reading x Barnsley ou Everton

Preston North End x Bournemouth

Walsall x Chelsea

Milton Keynes Dons x Southampton