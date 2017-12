Arsenal e Valencia jogam pela vaga Arsenal e Valencia ganharam as três partidas que disputaram até agora na Liga dos Campeões. Basta vitória na rodada desta terça-feira e os dois times estarão classificados para a próxima fase do torneio europeu. O Real Madrid tem 7 pontos e pode passar adiante se ganhar - mas depende do resultado do confronto entre Roma e Genk. O Arsenal, do volante brasileiro Gilberto Silva, tem 9 pontos no grupo A. A missão do time inglês é bater o Auxerre (1), na partida em seu campo, em Londres. O Borussia Dortmund, com Dedê, Evanílson, Amoroso, tem 6 pontos e aposta tudo ao receber o PSV Eindhoven (1). O Valencia teve pontuação plena no grupo B e pretende mostrar que, mais uma vez, é candidato a ir à final. O time espanhol pode liqüidar uma vaga, desde que derrote o Basel (4), na visita à Suíça. O Liverpool (4) enfrenta o frio, em Moscou, para jogar contra o Spartak, que tem campanha decepcionante e ainda não conseguiu ponto. A atração no grupo C é o Real Madrid e seu conjunto de estrelas. O time espanhol tem 7 pontos e é favorito contra o AEK Atenas (3), no Santiago Bernabéu. Ronaldo tem presença confirmada desde o início. O Real tem de vencer e ainda torce também por sucesso da Roma (4) diante do Genk (1). Se essa combinação ocorrer, o time espanhol estará com a vaga assegurada. Lyon (6) e Internazionale (4) fazem jogo decisivo pelo grupo D. Os franceses estão na frente, surpreenderam ao ganhar em Milão, duas semanas atrás, por 2 a 1, e ficam com a mão na vaga, se repetirem a dose. Também nesta terça-feira, o Ajax (4) recebe o Rosenborg (2) na mesma chave.