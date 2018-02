Arsenal elimina o Liverpool e segue na Copa da Inglaterra Jogando fora de casa, o embalado Arsenal se classificou para a quarta rodada da Copa da Inglaterra ao vencer Liverpool - atual campeão do torneio -, por 3 a 1, neste sábado. O time do atacante francês Thierry Henry teve cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos sete jogos disputados pelo Campeonato Inglês. O Arsenal saiu na frente aos 37 minutos de jogo, com um belo gol de Rosicky, encobrindo Reyna. Ele mesmo ampliou aos 45, em outro chute de fora da área. Kuyt marcou para o Liverpool aos 27 da segunda etapa e Henry fechou o placar aos 39. A terceira rodada da Copa da Inglaterra será completada neste domingo, com mais quatro jogos. No mais importante deles, o líder do Campeonato Inglês Manchester United recebe o Aston Villa.