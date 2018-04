Arsenal elimina River Plate nos pênaltis e está na final

O Arsenal argentino vai disputar a final da Copa Sul-Americana, depois de eliminar o River Plate, também da Argentina, vencendo por 4 a 2 na disputa de pênaltis, no Estádio Monumental. Veja também: Tabela da competição As duas equipes empataram em 0 a 0 o jogo de volta da semifinal, repetindo o placar do jogo de ida. Agora, o Arsenal vai decidir o título com o América do México. A classificação é a maior conquista do clube em seus 50 anos de história. Mais uma vez, a vaga foi conquistada fora de casa, como já havia ocorrido nas disputas com o San Lorenzo (ARG), o Goiás e o Chivas (MEX). Já o River terminará o ano com as mãos vazias, completando uma década sem títulos internacionais. A eliminação encerra o ciclo como treinador de Daniel Passarella. Com um controle estratégico no primeiro tempo e um bloqueio defensivo invulnerável no segundo, o Arsenal chega à fase decisiva como a grande surpresa da Copa. Além da força na defesa, o time ainda assustou o River com Yacuzzi acertando o travessão. O River foi prejudicado pela lesão de Ortega, que precisou sair aos 22 minutos de jogo. Mesmo assim, no segundo tempo, o time pressionou de todas as formas possíveis. O jogo ficou nervoso. Após uma falta violenta em Gómez, o árbitro expulsou Ahumada, aos 36 minutos. O goleiro Mario Cuenca salvou o Arsenal aos 45, com duas defesas cinematográficas. E depois foi o herói da vitória nos pênaltis.