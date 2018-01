Arsenal empata com Chelsea: 1 a 1 O Arsenal, campeão inglês, da Copa da Inglaterra e da Supercopa, empatou, neste domingo, com o Chelsea, por 1 a 1, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Zola abriu o placar para o Chelsea, aos 34 minutos do primeiro tempo. Toure, que substituiu o brasileiro Edu no intervalo, empatou para o Arsenal, aos 14 minutos da etapa final. O resultado foi bom para o campeão inglês, pois atuou desde os cinco minutos do segundo tempo com um jogador a menos por causa da expulsão do capitão Patrick Vieira. O Arsenal soma oito pontos e está atrás do Tottenham, líder, que soma dez. No outro jogo da rodada o Bolton Wanderers venceu o Aston Villa por 1 a 0.