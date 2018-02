Arsenal empata com Newcastle e abre vantagem de 4 pontos

O Arsenal empatou em 1 a 1 com o Newcastle e ficou com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Manchester United após as 15 rodadas iniciais do Campeonato Inglês. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos No estádio de Saint James Park, o Arsenal abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo com um gol do togolês Emmanuel Adebayor, mas Steven Taylor empatou para o time da casa aos 30 minutos da etapa inicial. Com este empate a equipe de Arsene Wenger abre uma vantagem de quatro pontos sobre o Manchester United e fica com seis a mais que o Chelsea.