Arsenal empata com Sunderland e estaciona no 4º lugar do Inglês

O Arsenal voltou a desperdiçar grande oportunidade de se manter na briga pelo título do Campeonato Inglês. Neste domingo, o time londrino empatou sem gols com o combalido Sunderland e deu adeus às chances de título. Somente uma combinação muito improvável de resultados levaria a equipe de Arsène Wenger ao topo da tabela.

Com o resultado, o Arsenal estacionou na quarta colocação, com 64 pontos. O time perdeu o terceiro posto para o Manchester City no sábado. O rival goleou o Stoke City por 4 a 0 e alcançou os mesmos 64 pontos, mas com vantagem no saldo de gols.

As duas equipes estão distantes do líder Leicester, que tem 73 e ainda joga neste domingo. O Tottenham é o segundo colocado, com 68. Já o Sunderland ocupa a outra ponta da tabela. Com 31 pontos, é o 17º colocado, figurando logo acima da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo entre Sunderland e Arsenal foi marcado por reclamações contra a arbitragem. O juiz Mike Dean deixou de marcar dois pênaltis, um para cada lado, após toque de mão dentro da área. A reclamação foi o único aspecto que uniu os dois times no primeiro tempo, com melhores chances de gols para os visitantes.

Na segunda etapa, o Sunderland foi melhor. E o goleiro Petr Cech precisou trabalhar para evitar a vitória dos anfitriões, liderados pelo atacante Jermain Defoe. Pelo lado do Arsenal, Alexis Sanchez teve apenas uma boa oportunidade, aos 41 minutos, sem sucesso.

A única boa notícia para a torcida do Arsenal no fim de semana foi o retorno do meia Jack Wilshere ao time. Após uma sequência de lesões graves, ele voltou ao Arsenal no segundo tempo, encerrando uma sequência de 330 dias afastado dos gramados.