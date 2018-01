Arsenal empata com time da 2ª divisão Mesmo jogando em casa, o poderoso Arsenal ficou no empate (1 a 1) com o Sheffield United, clube da segunda divisão do futebol inglês. O jogo valia pelas oitavas-de-final da Copa da Inglaterra - a volta acontece no dia 1º de março, em Sheffield. O Arsenal jogou com um a menos desde os 35 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do holandês Bergkamp. Mesmo assim, conseguiu sair na frente, com o gol do francês Pires, aos 33 da segunda etapa. Mas um pênalti no último minuto da partida, batido por Andy Gray, levou o Sheffield ao empate.