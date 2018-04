Arsenal empata e dá adeus à luta pelo vice-campeonato inglês

O Arsenal deixou escapar, nesta segunda-feira, a chance de ainda disputar a segunda posição do Campeonato Inglês, ainda que tenha ficado muito perto de se garantir na fase de grupos da Liga dos Campeões. Jogando em casa, no Emirates Stadium, em jogo atrasado da 33.ª rodada, ficou no empate sem gols com o Sunderland, resultado que permitiu ao rival escapar matematicamente do risco de rebaixamento.

Com o empate, o Arsenal foi a 72 pontos. A uma rodada do fim do Inglês, não pode mais alcançar o vice-líder Manchester City, que tem 76. Ao mesmo tempo, praticamente garante o terceiro lugar. Afinal, o Manchester United, com 69 pontos, precisa tirar sete gols de saldo na última rodada. No domingo, o Arsenal recebe o West Bromw e United visita o Hull City.

Do outro lado da tabela, o Sunderland comemorou. Graças ao empate sem gols, a equipe chegou aos 38 pontos, agora sem risco de ser rebaixado, uma vez que o Hull, primeiro time da zona de degola, tem 34. Só o Newcastle, com 36, ainda pode cair. No domingo, escapa se vencer o West Ham.