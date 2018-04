Arsenal empata e pode perder liderança do Campeonato Inglês

SOUTHAMPTON - O Arsenal tropeçou nesta terça-feira e não passou de um empate por 2 a 2 diante do Southampton, pela 23.ª rodada do Campeonato Inglês. Fora de casa, o time londrino teve muita dificuldade diante de um adversário que vem fazendo boa campanha e, com o resultado, pode perder a liderança da competição nesta quarta.

O empate levou o Arsenal a 52 pontos, apenas dois à frente do Manchester City e do Chelsea, que atuam nesta quarta e podem ultrapassar o líder. O time de Arsène Wenger volta a campo em busca da recuperação no domingo, quando enfrenta o Crystal Palace, em casa. Já o Southampton foi a 32 pontos, é o nono, e pegará o Fulham no sábado.

Quem saiu na frente nesta terça foi o Southampton. Aos 20 minutos, Luke Shaw cruzou da esquerda e Jose Fonte tocou de cabeça para marcar. A reação do Arsenal veio no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, Sagna aproveitou cruzamento da esquerda, ganhou na dividida e bateu cruzado. Giroud, de letra, tocou para a rede.

O Arsenal se animou com o empate e chegou à virada apenas quatro minutos depois. Özil fez bela jogada pela direita e tocou para Cazorla, que bateu no canto direito do goleiro. O jogo estava eletrizante e logo em seguida o Southampton selou o placar. Aos oito, Adam Lallana recebeu cruzamento rasteiro de Jay Rodríguez e fuzilou.

LIVERPOOL GOLEIA

No clássico da cidade, o Liverpool recebeu o rival Everton e não teve piedade. Ao contrário do que aconteceu no primeiro turno, quando as equipes protagonizaram um eletrizante empate em 3 a 3, o time de Anfield Road não deu chances nesta terça-feira e goleou com facilidade por 4 a 0. Destaque da partida, Sturridge marcou dois gols e ainda perdeu um pênalti.

O resultado deixou o Liverpool com 46 pontos, na quarta colocação. No domingo, a equipe volta a campo para pegar o West Bromwich. Já o Everton estacionou nos 42 pontos, fora da zona de classificação para as competições europeias, e enfrentará no sábado o Aston Villa, em casa.

O show do Liverpool começou aos 21 minutos nesta terça, quando Steven Gerrard aproveitou escanteio da esquerda, pulou mais alto que Alcaraz e testou para a rede. O gol fez o Everton acordar, mas em contra-ataque o time da casa ampliou. Após roubada de bola, Philippe Coutinho deu enfiada precisa para Sturridge, que saiu de frente para o goleiro e tocou para o gol.

O Everton sentiu o baque e sofreu o terceiro na sequência. Aos 35 minutos, Cissokho deu enfiada de bola perfeita do campo de defesa para Sturridge. O atacante percebeu a saída de Howard e, de primeira, tocou por cobertura. No segundo tempo, Suárez deixou sua marca aos cinco minutos, aproveitando passe errado de Jagielka. Aos oito, Sturridge podia fazer seu terceiro, mas bateu por cima o pênalti sofrido por ele mesmo.

MANCHESTER UNITED

Quem também venceu nesta terça foi o Manchester United. Na estreia de Juan Mata, contratado junto ao Chelsea, a equipe de David Moyes recebeu o Cardiff City e conseguiu o triunfo por 2 a 0. O resultado fez os anfitriões chegarem aos 40 pontos, em sétimo, enquanto o Cardiff é o lanterna, com 18.

A vitória do Manchester começou a ser construída logo aos seis minutos. Após cruzamento da direita, Valência cabeceou no travessão. Na sobra, Van Persie tocou, também de cabeça, para o gol vazio. No segundo tempo, Ashley Young selou a vitória. Ele recebeu pela esquerda, partiu para cima da marcação, cortou para o meio e bateu cruzado, rasteiro, para marcar um belo gol.

OUTROS RESULTADOS

Nas outras partidas desta terça-feira pelo Campeonato Inglês, o Crystal Palace se afastou da zona de rebaixamento ao vencer o Hull City, em casa, por 1 a 0. O Newcastle viajou e não passou de um empate sem gols contra o Norwich. Já o Swansea recebeu o Fulham e venceu por 2 a 0.