Arsenal empata e retoma a ponta O Arsenal retomou a liderança isolada do Campeonato Inglês, ao empatar com o Tottenham por 1 a 1, neste domingo. A equipe dos brasileiros Gilberto Silva e Edu tinha sido alcançada pelo Manchester United, que venceu o West Ham no sábado, mas agora abriu um ponto de vantagem sobre o segundo colocado (36 a 35). No jogo deste domingo, fora de casa, o Arsenal começou perdendo - gol do alemão Ziege para o Tottenham. Mas o francês Pires, cobrando pênalti, empatou ainda no primeiro tempo. Em outro jogo do Campeonato Inglês, o Birmingham derrotou o Fulham por 1 a 0. Ainda neste domingo jogam Sunderland e Liverpool. E na segunda-feira, completando a 18ª rodada, Bolton x Leeds United.