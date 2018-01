Arsenal empata e segue em 1º na Inglaterra Com um empate, por 1 a 1, diante do Charlton, fora de casa, neste domingo, pela décima rodada, o Arsenal manteve o primeiro lugar na classificação do Campeonato Inglês, agora com 24 pontos. Di Canio abriu o placar para o Charlton aos 28 minutos de jogo. O francês Thierry Henry, aos 39 minutos da etapa final, empatou para o Arsenal.