Arsenal empata em clássico e perde chance de liderar Inglês

Não foi desta vez que o Arsenal alcançou a liderança do Campeonato Inglês. Depois do tropeço do Manchester City no início da rodada, o time tinha a chance de assumir a liderança isolada da tabela se vencesse o clássico londrino com o Tottenham, neste domingo, no Emirates Stadium. Mas o empate por 1 a 1 acabou com os planos da torcida. Para piorar, o gol do Arsenal foi contra.

Com o tropeço, o time de Arsène Wenger estacionou na terceira colocação da tabela, agora com 24 pontos, atrás do próprio Manchester City e do novo líder Chelsea, que tem 25. A ponta poderá mudar de mãos ainda neste domingo, caso o Liverpool vença o Watford, diante de sua torcida. A equipe que ainda não jogou tem 23 pontos.

Empurrado pela torcida, o Arsenal dominou o primeiro tempo e até botou uma bola na trave, com Walcott. No entanto, não aproveitou suas chances. Acabou saindo na frente num lance inesperada, quando Özil levantou na área e Kevin Wimmer acertou bela cabeçada para vencer o goleiro Lloris, seu companheiro de time, aos 42 minutos.

Na segunda etapa, o Tottenham reagiu e equilibrou a partida, tanto na movimentação em campo quanto no placar. O gol de empate veio aos 6 minutos em cobrança de pênalti de Harry Kane. A falta duvidosa foi cometida por Koscielny em Dembele dentro da área.

O duelo se manteve parelho até o apito final, com chances pontuais para cada lado. Na melhor delas, o Tottenham quase virou o marcador. Foi na cobrança de falta de Eriksen que passou por todo mundo e carimbou a trave do Arsenal. Assim, o clássico londrino terminou empatado pela terceira vez consecutiva.

Na próxima rodada, após a pausa no Inglês em razão das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Arsenal terá novo clássico pela frente. Vai encarar o Manchester United no Old Trafford, no dia 19. No mesmo dia, o Tottenham vai receber o West Ham.