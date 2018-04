Arsenal empata sem gols com o Everton em casa

Com o resultado, o Arsenal subiu para 60 pontos e deixou de ficar mais perto dos líderes da tabela, o Manchester City (65) e o virtual campeão Manchester United (80). Ao empatar, o time de Londres ficou apenas dois pontos à frente do Chelsea, concorrente direto pelo terceiro lugar.

O Chelsea, porém, está com dois jogos a menos e pode superar o Arsenal ao recuperar as partidas atrasadas. O Tottenham, quinto colocado, também pode subir na tabela porque tem uma partida a menos e soma os mesmos 58 pontos do Chelsea.

Jogando em casa, no Emirates Stadium, o Arsenal deixou o gramado frustrado com o empate porque criou e desperdiçou as melhores chances de gol. Olivier Giroud foi o principal responsável pelas oportunidades perdidas, nas duas etapas do jogo.

O Arsenal volta a campo no sábado para o jogo contra o Fulham, fora de casa. O Everton vai visitar o Sunderland, no mesmo dia.