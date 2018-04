Arsenal empresta zagueiro Senderos ao Everton

Em seu site, o Everton confirmou que o acerto com o atleta de 24 anos deverá ser finalizado nas próximas 48 horas. Senderos deverá estar presente no estádio do seu novo clube na tarde deste sábado para assistir ao jogo com o Birmingham, pela Copa da Inglaterra.

O zagueiro, que disputou a Copa de 2006, chegou ao Arsenal em 2002, mas tem ganhado poucas oportunidades no time titular nesta temporada, o que poderia prejudicar sua convocação para o Mundial da África do Sul, em junho. No Everton, ele poderá manter o ritmo de jogo para garantir sua vaga na equipe suíça.