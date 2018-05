Arsenal encerra jejum de vitórias ao bater West Ham e volta ao G-4 no Inglês

LONDRES - O Arsenal finalmente encerrou, após quatro partidas, o seu jejum de vitórias no Campeonato Inglês. Antigo líder disparado, o time do técnico Arsène Wenger, que parecia viver um inferno astral depois do bate-boca com José Mourinho, levou um susto, mas bateu o West Ham por 3 a 1, nesta segunda-feira, no fechamento da 34.ª rodada.

Com a vitória, o Arsenal foi a 67 pontos, ultrapassando provisoriamente o Everton, que tem 66 e está embalado por uma série de sete vitórias. A equipe de Liverpool, porém, tem um jogo a menos. Nesta quarta, pega o Crystal Palace em casa, onde não deixou de vencer uma partida sequer neste ano.

Nesta segunda, jogando em casa, o Arsenal saiu atrás do placar. Após bate-rebate na área, Jarvis abriu o placar, aos 40 minutos do primeiro tempo. Ainda antes do intervalo, o West Ham saiu jogando errado e a bola caiu nos pés de Cazorla. O espanhol viu bem Podolski e rolou para o alemão empatar.

Na segunda etapa, aos 10, um lindo gol de Giroud. O francês dominou de forma perfeita um longo lançamento de Vermaelen e já chutou com força, sem chances para Adrián. Pressionando, o Arsenal ainda fez mais um, com Podolski, sacramentando a derrota do West Ham, o 11.º colocado, com 37 pontos, a sete da zona de rebaixamento.