Arsenal espanta a zebra e mantém perseguição ao líder

Com 53 pontos, o Arsenal se mantém a quatro do líder Manchester United, que venceu o rival City mais cedo. Se não conseguiu reduzir a distância da ponta, pelo menos abriu folga na segunda posição, se afastando por quatro pontos do Manchester City, time que tem um jogo a mais que os dois primeiros.

Pretendido por Real Madrid e Barcelona, Cesc Fábregas fez a jogada do primeiro gol. Ele carregou a bola pela direita até a entrada da área e cruzou na medida para Van Persie pegar de primeira e fazer belo gol, aos 15 minutos de jogo em Londres. No começo do segundo tempo, Walcott cruzou, o holandês chutou forte, no meio do gol, e fechou a contagem.

Outro dos quatro grandes a entrar em campo neste sábado foi o Liverpool. Mesmo em casa, ficou apenas no empate em 1 a 1 com o fraco Wigan e freou a sua reação no Inglês. O time vermelho é o sexto colocado, com 39 pontos, e vê a zona de classificação à Liga dos Campeões mais distante. Está a cinco pontos do quarto colocado Chelsea, mas já fez dois jogos a mais.

Brigando contra o rebaixamento, West Bromwish e West Ham ficaram no 3 a 3 no clássico do oeste. Depois de sair vencendo por 3 a 0 em casa, o Bromw cedeu o empate no segundo tempo e segue beirando a zona da degola, com 27 pontos. O Ham é o penúltimo, com 25.

A rodada teve outros três jogos. Em casa, o Birmingham fez 1 a 0 no Stoke City. Blackburn e Newcastle ficaram no 0 a 0 e o Aston Villa arrancou um empate em 1 a 1 com o Blackpool, fora de casa. A 27ª rodada será completada mais tarde, com o Sunderland recebendo o Tottenham.