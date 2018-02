Arsenal espera por trio do meio-campo para clássico

O trio de meio-campistas do Arsenal Cesc Fabregas, Mathieu Flamini e Aleksander Hleb voltou a treinar normalmente com a equipe, nesta quinta-feira, e pode estar à disposição do técnico Arsene Wenger para o clássico de domingo com o Chelsea. Fabregas, jogador fundamental na boa campanha que levou o Arsenal à liderança do Campeonato Inglês, está afastado do time desde 27 de novembro, quando sofreu uma lesão na perna durante partida da Liga dos Campeões. Hleb e Flamini estavam machucados desde o anúncio de dezembro. Ambos saíram lesionados do jogo de 1o de dezembro contra o Aston Villa. Os três jogadores participaram das atividades da equipe no centro de treinamento do Arsenal, nesta sexta-feira, e podem estar recuperados a tempo para o aguardado jogo de domingo. O Chelsea está em terceiro lugar na tabela, três pontos atrás do líder Arsenal. "Fabregas, Flamini e Hleb voltaram a treinar e eu vou tomar uma decisão sobre a condição física deles no domingo", afirmou Wenger a jornalistas. "Quero deixar para o mais tarde possível para decidir se eles vão jogar ou não. Mas os sinais são muito positivos. Se Fabregas estiver recuperado, ele joga."