Arsenal estreia bem e vence Standard Liège de virada

O Arsenal protagonizou nesta quarta-feira um dos jogos mais emocionantes da primeira rodada da Liga dos Campeões. Depois de sofrer dois gols do Standard de Liège antes dos cinco do primeiro tempo, em Liège, o time inglês teve tranquilidade para buscar a virada e vencer por 3 a 2, com gol decisivo marcado pelo brasileiro Eduardo da Silva.

Apoiado pela torcida, o Standard de Liège começou a partida em ritmo alucinante e abriu o placar logo aos dois minutos, após falha brasileira. Eduardo da Silva tentou dar passe de letra no meio-campo, perdeu a bola e Eliaquim Mandala chutou rasteiro de fora da área, sem chances para de defesa. Dois minutos depois, a equipe belga ampliou. O zagueiro William Gallas cometeu pênalti em Milan Jovanovic, que cobrou e ampliou.

Apesar da desvantagem, o Arsenal pouco criou no primeiro tempo. Aos 45, no entanto, Diaby tocou, Brendtner invadiu a área e bateu cruzado, diminuindo o marcador. O gol animou os ingleses, mas o panorama não mudou na segunda etapa: embora pressionasse, a equipe de Arsene Wenger pouco criava.

A virada começou a surgir aos 32 em lance confuso dentro da área. Após bate-rebate, a bola sobrou para o zagueiro belga Thomas Vermaelen, que empatou a partida. A redenção de Eduardo da Silva viria quatro minutos depois. Mais atento do que a defesa do Standard Liège, o brasileiro se antecipou a cruzamento e garantiu a vitória ao Arsenal.

Na outra partida do grupo, o Olympiacos estreou com vitória pouco depois de anunciar a contração do técnico brasileiro Zico. A equipe dos brasileiros Leonardo, Diogo e Dudu Cearense atuou em casa contra o AZ Alkmaar, da Holanda, e venceu com gol marcado aos 34 do segundo tempo, pelo volante Vassilis Torosidis.

O Arsenal recebe na próxima rodada o Olympiacos, na estreia de Zico pelo clube grego na Liga dos Campeões, enquanto o Standard Liège enfrenta o AZ Alkmaar na Holanda.