Arsenal exige Marcos imediatamente "Minha terra está distante, mas tenho saudade no coração. Fechando os olhos parece que ainda estou pisando naquele chão." A letra é de uma música da dupla ?Teodoro e Sampaio?, os sertanejos preferidos de Marcos. O goleiro do Palmeiras já decorou a letra. Deve cantar a canção em Londres pelo menos nos próximos quatro anos, tempo de duração do contrato que assina nesta sexta-feira com o Arsenal. O clube inglês avisou ao Palmeiras: quer Marcos já, não no segundo semestre como quer o clube paulista. O plano era outro. Marcos gostaria de assinar contrato e convencer os ingleses de que em junho voltaria para ficar. Dirigentes do Arsenal não aceitam. Na reunião prevista para esta sexta-feira, exigirão a imediata apresentação do jogador ao técnico Arsene Wenger. Marcos terá no máximo uma semana para voltar ao Brasil, arrumar a mudança e convencer seus pais a trocarem Oriente, a 480 km de São Paulo, por Londres. Como o goleiro costuma reagir com emoção, não será surpresa se desistir da transferência. Os ingleses apostam que não. Marcos receberá US$ 400 mil de luvas, salários de US$ 96 mil mensais - US$ 1 milhão/ano. E terá direito, entre outros privilégios, a oito passagens para o Brasil por ano. Quem vai levar os US$ 4 milhões, desembolsados pelo Arsenal por Marcos, ainda não foi anunciado. Embarcaram com o goleiro o seu empresário Cláudio Guadagno; Dick Law, ex-diretor da Hicks Muse e hoje intermediário de jogadores; e Marcos Bagatela, funcionário da Parmalat. Com essa equipe, o goleiro desembarcou nesta quinta-feira em Londres desconfiado, como convém a um pacato cidadão do interior. Primeiro queria conhecer as instalações do Arsenal, observar de perto se era mesmo um clube de tradição. "Não vou falar nada antes de conhecer o clube. Não sei se vou gostar", disse, no saguão do Aeroporto de Heathrow. A sede do Arsenal ocupa uma das quadras da Avenell Road, em Highbury, zona norte de Londres. Não é um dos bairros mais nobres da cidade, mas tem seu encanto. O clube foi fundado em 1886. Mudou de nome três vezes até chegar, em 1930, a Arsenal Futebol Clube. Arsene Wenger, técnico francês, comanda o time, que tem Gilberto Silva e Edu, ex-Corinthians. É o líder do campeonato. Os dois prometeram acolher Marcos. "Quando cheguei, o Edu me deu a maior força. Eu falava umas duas ou três palavras em inglês", contou Gilberto Silva. Marcos avisou que não conhece nenhuma palavra em inglês. Não tem nem idéia dos pratos preferidos em Londres. "Gosto mesmo é de arroz, feijão, bife, batata e ovo frito", costuma dizer o goleiro. Quer a sua família por perto. A mãe, dona Ana, garantiu que vai com o filho. Falta conversar com o pai. "Vou convencer o meu marido Antônio a ir com a gente. Londres não é assim o fim do mundo." O goleiro titular da seleção brasileira na conquista do penta também gostaria de levar seu filho Lucca, de 4 anos, para Londres. O menino mora com a mãe, uma ex-namorada de Marcos. E a atual, Sônia, pode embarcar junto. "Se eu me sentir sozinho, acabo casando. E aí todo mundo vai embora comigo."