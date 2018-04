Arsenal faz acordo milionário com fornecedor de uniforme O Arsenal anunciou nesta segunda-feira que assinou um contrato de patrocínio com a Puma para substituir a Nike como fabricante e fornecedora de material esportivo. As informações da imprensa inglesa são de que o clube vai receber 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 119 milhões) por ano do contrato, que não teve os seus detalhes financeiros revelados.