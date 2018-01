Arsenal fica mais perto de vaga para Liga dos Campeões Em confronto direto pela última vaga para a Copa dos Campeões neste sábado, o Arsenal levou a melhor diante do Bolton, e bateu o adversário por 2 a 1, neste sábado pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, o time londrino chegou aos 59 pontos, cinco a mais do que o Bolton, que tem um jogo a mais e segue na quinta colocação. Jogando no Emirates Stadium, o Arsenal levou um susto aos 10 minutos do primeiro tempo, quando o atacante francês Anelka marcou para os visitantes. O empate veio aos 31, com o meia checo Rosicky. Mas logo aos dois minutos da segunda etapa, o espanhol salvou os donos da casa ao fazer o gol da vitória. O Liverpool não passou de um empate sem gols contra o Manchester City, fora de casa, mas segue na terceira colocação com 61 pontos. O time de Manchester, por sua vez, é o 12.º com 41. Resultados dos jogos de sábado do Campeonato Inglês: Arsenal 2 x 1 Bolton Manchester City 0 x 0 Liverpool Middlesbrough 1 x 3 Aston Villa Portsmouth 2 x 1 Newcastle Reading 1 x 0 Fulham Sheffield United 3 x 0 West Ham