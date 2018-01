Arsenal fica no 0 a 0, mas se beneficia com empate do Bolton Mesmo com um empate sem gols contra o Newcastle nesta segunda-feira, pela 33.ª rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal se beneficiou com o empate por 1 a 1 entre Bolton e Everton, e se mantém na frente da briga pela última vaga inglesa para a Liga dos Campeões. Davies abriu o placar para o Bolton, aos 18 minutos do primeiro tempo, mas aos 33, Vaughan empatou para o time visitante. Quem decepcionou na rodada foi o Portsmouth, que no sábado havia batido o líder Manchester United por 2 a 1, foi goleado pelo lanterna Watford por 4 a 2. Taylor até inaugurou o marcador para o Portsmouth aos 16 minutos da etapa inicial, mas Bouazza (de pênalti) e Mahon, viraram aos 28 e 45, respectivamente. Logo aos 6 minutos do segundo tempo, Priskin ampliou para o Watford, e Bouazza, mais uma vez, fez o quarto aos 27. Mvuemba descontou aos 36. O Aston Villa recebeu o Wigan e não passou de um empate por 1 a 1. Os visitantes marcaram primeiro, com Heskey, aos 21 minutos do primeiro tempo. Agbonlahor deixou tudo igual aos 5 da etapa final. Em Londres, o Manchester City encarou o Fulham e se deu bem, ganhou por 3 a 1. Barton e Beasley fizeram 2 a 0 para os visitantes, aos 21 e 36 minutos do primeiro tempo. Vassel fez mais um para o City aos 14 da segunda etapa, e aos 31. Bocanegra descontou.