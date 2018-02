Arsenal ganha apertado na Inglaterra No último jogo do ano no Campeonato Inglês, o Arsenal ganhou nesta quarta-feira fora de casa do Newcastle por 1 a 0 - gol do francês Vieira aos 46 minutos do primeiro tempo - e continua na vice-liderança a cinco pontos do Chelsea - 49 a 44 pontos. Agora, o campeonato vai parar, mas apenas nesta quinta e sexta. No sábado, os 20 times entraram em campo para a primeira rodada de 2005. Os jogos serão os seguintes: Liverpool x Chelsea; Fulham x Crystal Palace; Aston Villa x Blackburn; Bolton x West Bromwich; Charlton x Arsenal; Manchester City x Southampton; Newcastle x Birmingham; Portsmouth x Norwich; Tottenham x Everton; Middlesbrough x Manchester United.