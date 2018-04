Arsenal ganha e confirma vaga na Liga dos Campeões

Após cinco das seis rodadas disputadas, o Arsenal tem agora 11 pontos e lidera como folga. Enquanto isso, os outros três times da chave seguem com chances de ficar com a segunda vaga. Como venceu o Olympique de Marselha por 1 a 0, também nesta quarta-feira, na França, o Olympiacos chegou aos seis pontos, deixando o rival francês com sete. Já o Borussia tem quatro.

Na última rodada do Grupo F, marcada para acontecer em 6 de dezembro, o Olympique de Marselha depende de uma vitória simples sobre o Borussia Dortmund, na Alemanha, para ficar com a vaga. O time alemão, por sua vez, precisa golear e ainda torcer por derrota do Olympiacos, que enfrenta o Arsenal, no mesmo dia, na Grécia. E a equipe grega tem que ganhar e ver um tropeço francês.

Vivendo uma grande fase, Van Persie comandou nesta quarta-feira mais uma vitória do Arsenal. Ele fez os dois gols do jogo, aos 4 e aos 41 minutos do segundo tempo. Depois, já nos acréscimos, Kagawa descontou para o Borussia Dortmund. No outro jogo da chave, o Olympique de Marselha se classificaria com vitória, mas perdeu em casa para o Olympiacos - Fetfatzidis marcou.