Arsenal ganha e continua na disputa O Arsenal conseguiu evitar que o Chelsea ampliasse a vantagem na classificação do Campeonato Inglês 2004/05 ao vencer o Portsmouth neste domingo por 1 a 0, gol de Campbell. Com a vitória, o Arsenal continua na segunda colocação com 38 pontos, cinco atrás do Chelsea. No outro jogo da rodada, o Liverpool ganhou por 3 a 1 do Newcastle United (gols de Bramble (contra), Mellor e Baros, para o Liverpool, e Kluivert para o Newcastle). Os dois times estão em posição intermediárias na classificação (sexto e 13.º, respectivamente). A 18.ª rodada será completada nesta segunda-feira com a partida Charlton x Fulham.