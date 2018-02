Arsenal ganha e encara o Chelsea na final da Copa da Liga O Arsenal derrotou o Tottenham por 3 a 1, na prorrogação, e se classificou para enfrentar o Chelsea na final da Copa da Liga Inglesa. A decisão, em fevereiro, será disputada no Millenium Stadium, em Cardiff, no País de Gales, já que a reforma em Wembley segue sem prazo para terminar. Sem Júlio Baptista, que marcou os dois gols da equipe no jogo de ida, um empate por 2 a 2, o Arsenal tinha dois volantes brasileiros, Gilberto Silva e Denílson, e abriu o placar aos 31 minutos do segundo tempo, com o togolês Adebayor. O egípcio Mido empatou aos 38 para o Tottenham, e levou o clássico mais tradicional da capital inglesa para a prorrogação. No tempo extra, mesmo sem a presença de vários titulares, como o goleiro Lehmann e o atacante Henry, poupados, o Arsenal aproveitou o fator campo e marcou no fim da primeira metade, com Aliadiere. Aos seis minutos da etapa final, o francês Chimbonda liquidou a fatura e fechou o placar em 3 a 1 para o Arsenal. O Chelsea havia se classificado na semana passada, ao golear o Wycombe Wanderers, da quarta divisão, por 4 a 0, após empate por 1 a 1 no jogo de ida.