Arsenal ganha e não se afasta do líder O Arsenal fez sua parte neste sábado e, com a vitória por 3 a 0 sobre o Birmingham, segue na cola do Chelsea, que lidera o Campeonato Inglês. O Chelsea, que fez 4 a 0 sobre o Newcastle também neste sábado, tem agora 39 pontos, contra 34 do Arsenal. O terceiro colocado é o Everton, com 33, após ganhar do Bolton por 3 a 2. Logo atrás deles está o Manchester United, outro que venceu neste sábado. Com os 3 a 0 sobre o Southampton passou a somar 30 pontos. Mais três partidas foram disputadas neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês: Aston Villa 1 x 1 Liverpool, Norwich City 0 x 1 Fulham e Portsmouth 3 x 2 West Bromwich.