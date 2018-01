Arsenal ganha e vira líder do Inglês O Bolton, que liderava isoladamente o Campeonato Inglês, foi surpreendido em casa pelo Southampton e perdeu por 1 a 0, neste sábado, pela quinta rodada da competição. O Arsenal, que venceu o Fulham, fora de casa, por 3 a 1, divide agora a liderança com o Bolton, ambos com dez pontos. O Liverpool se reabilitou ao vencer o Everton, fora de casa, por 3 a 1. O atacante Michael Owen, principal jogador do time, marcou um gol, de pênalti. Gerrard e Riise fizeram os outros gols - Campbell descontou. Agora, o Liverpool ocupa a oitava posição, com seis pontos. Fora de casa, o Manchester foi derrotado pelo Newcastle por 4 a 3. Com isso, as duas equipes dividem a terceira colocação, com oito pontos. Em outros dois jogos disputados neste sábado, o Middlesbrough derrotou o West Ham por 2 a 0 e o Leicester venceu o Derby por 3 a 2. Domingo, quatro jogos completam a rodada: Aston Villa x Sunderland, Charlton x Leeds, Tottenham x Chelsea e Ipswich x Blackburn.