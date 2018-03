Arsenal ganha outra e lidera com folga O Arsenal continua tranqüilo em sua caminhada para mais um título do Campeonato Inglês. Neste sábado, a equipe dos brasileiros Edu e Gilberto Silva derrotou o Blackburn por 2 a 0 e manteve a folgada vantagem na liderança, com 9 pontos a mais que o Chelsea. Com gols dos franceses Henry e Pires, o Arsenal chegou aos 70 pontos. Já o Chelsea, que ganhou do Bolton também por 2 a 0, está com 61. O terceiro colocado é o Manchester United, que tem 58 e só joga domingo, no clássico local com o Manchester City. Mais jogos foram disputados neste sábado, pela 28ª rodada: Birmingham 0 x 1 Leicester, Charlton 1 x 0 Middlesbrough, Everton 1 x 0 Portsmouth e Fulham 2 x 0 Leeds United. No domingo, além do clássico de Manchester, haverá Southampton x Liverpool, Tottenham x Newcastle e Wolverhampton e Aston Villa.