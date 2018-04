Arsenal garante que renovará contrato de Wenger

LONDRES - O técnico Arsène Wenger vai comandar o Arsenal pela 19.ª temporada consecutiva após o clube garantir nesta segunda-feira que vai assinar um novo contrato com ele. O francês, que comanda o clube desde 1996, tem evitado comentar o seu futuro, mas o chefe-executivo do time, Ivan Gazidis, disse que a renovação deverá ser firmada em breve.

"Nós sempre apoiamos Arsène, a direção sempre esteve com ele, Stan Kroenke (proprietário do clube), e Arsène sempre foi comprometido com este clube de futebol", disse Gazidis. "Por isso, estamos confortáveis com a situação, estamos relaxados sobre isso... Arsène vai renovar conosco. E no momento certo, vamos fazer esse anúncio".

Wenger já conquistou três títulos do Campeonato Inglês pelo Arsenal e quatro da Copa da Inglaterra, mas não ganha um troféu desde 2005. Agora, porém, o time londrino está na liderança do Campeonato Inglês, e ainda luta pelos títulos da Liga dos Campeões da Europa e da Copa da Inglaterra.

O poder financeiro de Wenger em futuras janelas de transferência será reforçado após o Arsenal assinar o seu maior contrato com uma fornecedora de material esportivo, em acordo anunciado nesta segunda-feira. A Puma vai substituir a Nike em contrato que seria de 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 119 milhões), de acordo com informações da imprensa inglesa.