Arsenal goleia com 3 gols de Henry Com três gols do francês Thierry Henry e um de Ljungberg, o Arsenal goleou o Norwich por 4 a 1 neste sábado, na abertura da 31.ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, a equipe chega aos 67 pontos ganhos e reassume a segunda posição no campeonato, mas com 10 pontos atrás do líder Chelsea, que ainda neste sábado enfrenta o Southampton. O Manchester United - que empatou por 0 a 0 com o Blackburn - caiu para a terceira colocação. A rodada será completada no domingo com dois jogos: Fulham x Portsmouth e West Bromwich x Everton. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Inglês 2004/05.