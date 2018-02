Arsenal goleia e assume liderança do Campeonato Inglês

O Arsenal voltou à liderança do Campeonato Inglês ao derrotar neste sábado a equipe do Everton, fora de casa, por 4 a 1. O clube foi beneficiado pelo tropeço do Manchester United, que caiu diante do West Ham. Veja também: Classificação e jogos da rodada Apesar da vitória, o Arsenal começou o jogo levando o primeiro gol - o atacante Cahill aproveitou a falha da zaga para balançar as redes após cobrança de escanteio. A virada aconteceu no segundo tempo, com destaque para o brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva, que marcou dois gols. O togolês Emmanuel Adebayor e o checo Tomas Rosicky completaram o marcador. Agora, o Arsenal soma 47 pontos na liderança, contra 45 do Manchester, que foi derrotado pelo West Ham por 2 a 1. O Manchester chegou a marcar o primeiro gol do jogo, com Cristiano Ronaldo - o português ainda perdeu um pênalti. Mas o West Ham virou com Ferdinand e Upson, os dois marcando de cabeça. Por sua vez, o Chelsea se consolidou na terceira posição ao derrotar o Newcastle United por 2 a 1, com gols de Essien e Kalou. Outro destaque na 20.ª rodada foi a vitória do Tottenham sobre o Reading por 6 a 4.