Arsenal goleia e mantém o sonho O Arsenal goleou nesta segunda-feira por 5 a 1 o Crystal Palace, em casa, no complemento da 27.ª rodada, e conseguiu manter vivo o sonho de conquistar o título de campeão do Campeonato Inglês 2004/05, ficando em 3.º lugar, com 57 pontos. Os gols foram de Bergkamp, Reyes, Henry (duas vezes) e Vieira, para o Arsenal, enquanto que Andrew Johnson, de pênalti, descontou. Sonho porque o líder Chelsea já soma 68 pontos e não tem demonstrado que vá deixar a diferença de 11 pontos diminuir (nesta rodada, inclusive, venceu o Everton por 1 a 0). Faltam 11 rodadas para a competição acabar. Com a derrota, o Crystal é o 17.º colocado, com 22 pontos. E Henry é o artilheiro do campeonato com 19 gols marcados.