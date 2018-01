Arsenal goleia e segue na liderança O Arsenal goleou o Manchester City por 5 a 1, neste sábado, e manteve a liderança do Campeonato Inglês, com 60 pontos, cinco a mais que o segundo colocado Manchester United, que hoje apenas empatou diante do Bolton por 1 a 1. Os gols foram marcados por Bergkamp, Pires, Henry, Campbell e Vieira. O atacante Anelka descontou no final. Nos demais confrontos deste sábado, o Charlton derrotou o Aston Villa por 3 a 0, o Blackburn Rovers venceu o Chelsea por 2 a 1, o Everton ganhou do Southampton por 2 a 1, o Newcastle superou o Leeds por 3 a 0 e o Middlesbrough bateu o Sunderland por 3 a 1. Neste domingo jogam Birmingham x Liverpool e West Bromwich x West Ham e na segunda-feira, o duelo entre Tottenham x Fulham completa a rodada.