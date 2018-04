Arsenal goleia e vai às oitavas na Copa da Inglaterra

LONDRES - Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal não teve dificuldades para confirmar o favoritismo diante do Coventry City, que disputa atualmente a terceira divisão. Jogando em casa, no Emirates Stadium, o time londrino goleou por 4 a 0, nesta sexta-feira, e se garantiu nas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Sem sustos, o Arsenal abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com dois gols do atacante alemão Podolski, aos 15 e aos 27. Depois, já na segunda etapa, o time londrino chegou à goleada nos minutos finais, quando o francês Giroud, aos 39, e o espanhol Cazorla, aos 44, acabaram com as esperanças do Coventry City.

Agora, o Arsenal espera a definição do seu próximo adversário, que sairá em sorteio. Neste sábado, alguns dos principais clubes do futebol inglês entram em campo para tentar a vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. É o caso do Liverpool, que visita o Bournemouth, e do Manchester City, que recebe o Watford.