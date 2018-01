Arsenal goleia Leeds e segue líder O Arsenal aumentou ainda mais a vantagem para o segundo colocado na classificação do Campeonato Inglês ao golear, neste sábado, o Leeds United por 4 a 1. O destaque da partida foi o atacante nigeriano Kanu, com dois gols marcados. Toure e Thierry Henry dilataram o placar enquanto Harry Kewell descontou para o Leeds. Com o resultado, o atual campeão inglês soma 20 pontos contra 18 do rival Liverpool. Nos demais jogos, o Bolton Wanderers empatou por 1 a 1 com o Southampton, o Manchester United derrotou o Charlton Athletic por 3 a 1, o West Ham bateu o Chelsea por 3 a 2, o Everton venceu o Fulham por 2 a 0, o Liverpool superou o Manchester City por 3 a 0, o Sunderland passou pelo Aston Villa por 1 a 0 enquanto o Middlesbrough ganhou do Tottenham Hotspur por 3 a 0. Newcastle e Birmingham jogam na tarde deste sábado. A rodada termina na segunda-feira com o jogo West Brom x Blackburn.