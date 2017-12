Arsenal goleia Middlesbrough por 4 a 0 O Arsenal não teve dificuldades para golear o Middlesbrough, neste domingo, por 4 a 0, no campo do adversário, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Wiltord (2), Thierry Henry e o brasileiro Gilberto Silva fizeram os gols. No outro jogo deste domingo, Aston Villa e Liverpool empataram sem gols.