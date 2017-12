Arsenal goleia no Campeonato Inglês O Arsenal foi o destaque da abertura da terceira rodada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, neste sábado, o time goleou o Leicester City por 4 a 0, com gols do sueco Ljungberg, do nigeriano Kanu e dos franceses Sylvain Wiltord e Thierry Henry. Antes do jogo, a diretoria do clube confirmou a transferência do lateral-esquerdo brasileiro para o Celta, da Espanha. O Arsenal vendeu 50% do passe do jogador por US$ 3,6 milhões. Silvinho, de 26 anos, perdeu a posição para Ashley Cole na metade da temporada passada e não estava nos planos do técnico Arsene Wenger. No Celta, ele encontrará os brasileiros Vágner, Edu (ex-São Paulo), Doriva, Giovanella e Catanha. O Arsenal chegou aos seis pontos, um a menos que os líderes Everton e Leeds. O Everton, inclusive, está no topo da tabela pela primeira vez em oito anos. Neste sábado, ganhou em casa do Middlesbrough por 2 a 0, gols de Kevin Campbell e Scott Gemmill. Outros resultados da rodada: Blackburn 2 x 1 Tottenham; Fulham 0 x 0 Derby County; Ipswich Town 0 x 1 Charlton; Southampton 0 x 2 Chelsea; West Ham 0 x 0 Leeds United. Neste domingo serão disputadas duas partidas, com destaque para o confronto entre Aston Villa e Manchester United. No Manchester, que conseguiu quatro pontos em duas rodadas, o técnico Alex Ferguson vai manter os atacantes Andy Cole e Dwight Yorke - que eram titulares no ano passado - na reserva. A dupla titular terá Paul Scholes e o holandês Van Nistelrooy. O meio-de-campo será formado por Keane, Verón, Beckham e Ryan Giggs. O outro jogo de domingo reunirá Newcastle e Sunderland. A rodada termina na segunda-feira, com a partida entre Bolton e Liverpool.