Arsenal joga para fazer história O título já está garantido, Thierry Henry já confirmou a condição de artilheiro do campeonato, mas mesmo assim o Arsenal encara o jogo deste sábado, contra o Leicester (11h, com transmissão da Rede TV), em casa, como se fosse uma final. O motivo? Se não perder, fechará invicto as 38 rodadas do Campeonato Inglês e entrará para a história como o segundo time a conseguir isso no país ? o primeiro foi o Preston North End, na temporada 1888/1889, quando havia apenas 12 equipes e 22 rodadas. ?Queremos entrar para a história e mostrar o quanto este time é bom?, disse o técnico do Arsenal, Arsene Wenger. Outros jogos da rodada: Aston Villa x Manchester; Blackburn x Birmingham; Bolton x Fulham; Charlton x Southampton; Chelsea x Leeds; Liverpool x Newcastle; Manchester City x Everton; Portsmouth x Middlesbrough; Wolverhampton x Tottenham.