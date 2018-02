Arsenal joga para manter liderança e tabu contra o Tottenham

Há oito anos sem perder para o Tottenham, o Arsenal, líder isolado do Campeonato Inglês, encara o grande rival do norte de Londres neste sábado para manter o tabu de 19 partidas sem perder para os 'Spurs'. Os 'Gunners' podem vir completos para o jogo. Apenas o brasileiro Denilson, suspenso, não joga. Além dele há a dúvida sobre o jovem Walcott, que se recupera de uma gripe, mas fora isso, encara o ascendente Tottenham com o que tem de melhor. Já por parte da equipe treinada pelo espanhol Juande Ramos, ex-treinador do Sevilla, outro suspenso desfalca o time, Zokora. Mas o jogador que vem sendo a principal arma do time, o atacante búlgaro Berbatov, confirmado. Aliás, o Tottenham precisa vencer para se aproximar das primeiras colocações. No momento, os 'Spurs' estão na 12.ª colocação, com 18 pontos, 28 a menos que o líder Arsenal. Outro grande que joga neste sábado é o Liverpool, que recebe o Portsmouth após duas derrotas consecutivas na competição. Já o vice-líder Manchester United, atrás apenas um ponto do Arsenal, recebe o Everton, neste domingo.