Arsenal leva sufoco mas consegue vitória por 3 x 2 em Liege

O brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva acabou com as esperanças do time da casa de somar ao menos um ponto ao marcar o gol da vitória a nove minutos do fim.

Os belgas surpreenderam a equipe londrina com dois gols nos primeiros cinco minutos marcados por Eliaquim Mangala e Milan Jovanovic.

Um gol no fim do primeiro tempo de Nicklas Bendtner levou um raio de esperança para o Arsenal na etapa final. O zagueiro Thomas Vermaelen empatou para o Arsenal, antes de Eduardo acabar com a alegria dos donos da casa.